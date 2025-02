So läuft die Suche nach dem Vermissten aus Stadtbergen

Georg Wirnharter aus Stadtbergen gilt weiterhin als vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde die Suche nach dem 70-Jährigen fortgesetzt. Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei unter anderem mit Hubschraubern und Hunden nach dem Vermissten. Es gibt offenbar Hinweise darauf, dass er sich im Bereich Leitershofen aufhalten könnte. Andere Stadtteile seien jedoch als aktueller Aufenthaltsort auch möglich, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung, bei jeder entsprechenden Beobachtung den Polizeinotruf unter 110 umgehend zu informieren.

Der 70-Jährige gilt bereits seit Samstag als vermisst. Wie berichtet, hielt er sich zuletzt am Freitag gegen 11.30 Uhr in Stadtbergen auf. Er soll zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt sein, berichtet die Polizei. Der 70-Jährige ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Georg Wirnharter ist 1,80 Meter groß, schlank, trägt einen knielangen dunkelgrünen Mantel, graue Wanderstiefel, eine dunkelblaue Schirmmütze und vermutlich eine braune Hose. In der Region bekannt ist Wirnharter als Künstler.

Icon Vergrößern Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten aus Stadtbergen. Foto: Polizei Schwaben Nord Icon Schließen Schließen Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten aus Stadtbergen. Foto: Polizei Schwaben Nord

In den sozialen Meldungen wurde die Nachricht zur Vermisstensuche inzwischen hundertfach geteilt. Um den Vermissten zu finden, waren bereits am Wochenende dutzende Helfer im Einsatz. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde die Suche zwischenzeitlich pausiert. Zuvor wurde mit einem Großaufgebot ein großes Gebiet rund um Stadtbergen abgesucht. Dazu war unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Allein die Feuerwehren aus Stadtbergen, Deuringen, Neusäß, Steppach, Westheim und Diedorf waren mit etwa 80 Kräften im Einsatz, berichtet Kreisbrandrat Christian Kannler. Die Feuerwehren wurden am Samstag von der Polizei um Amtshilfe gebeten, um Waldwege nach dem Vermissten abzusuchen. Auch einige Hunde der umliegenden Rettungshundestaffeln und sogar aus Starnberg waren im Einsatz.

Icon Vergrößern Die Suche nach dem Vermissten aus Stadtbergen ging am Montag weiter. Foto: DLRG Pöcking-Starnberg Icon Schließen Schließen Die Suche nach dem Vermissten aus Stadtbergen ging am Montag weiter. Foto: DLRG Pöcking-Starnberg

So läuft die Suche mit Rettungshunden

Die Tiere gelten als eines der effektivsten Mittel auf der Suche nach Vermissten, weiß Michael Gebler vom Roten Kreuz Augsburg-Stadt. Er ist bei der Rettungshundestaffel aktiv. Bei der Vermisstensuche mit Hunden wird grundsätzlich in zwei Disziplinen unterschieden, erklärt der Experte. Während Flächenhunde ohne Leine riesige Gebiete absuchen, sind sogenannte Mantrailhunde an der Leine mit Menschen unterwegs. In Stadtbergen suchten am Samstag sieben dieser Mantrailteams nach dem Vermissten. „Dabei suchen die Hunde nach dem Individualgeruch“, erklärt Gebler. Den Tiere werde dafür meist ein Kleidungsstück des Vermissten vorgehalten. Anschließend versuchen die Hunde, diesen Geruch wiederzuerkennen. Wie genau das funktioniert, sei auch wissenschaftlich nicht abschließend geklärt, erzählt Gebler. „Man weiß aber, dass Hunde etwa 100.000 Mal besser riechen als Menschen.“

Hinweise zum Verbleib oder Aufenthaltsort von Georg Wirnharter nimmt die Polizeiinspektion PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.