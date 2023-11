So sieht der neue Eingangsbereich des Gartenhallenbads aus

Automat und Drehkreuze sind im Gartenhallenbad installiert. Der Schlüssel hängt jetzt am Spind. Vor der Veränderung hatte es auch Diskussionen um die Neuerungen gegeben.

Große Neuerung im Gartenhallenbad Stadtbergen: Im Zuge der alljährlichen Revision und der damit verbundenen Schließung wurde der Eingangsbereich des Bades umfangreich modernisiert. Neben drei Drehkreuzen für den Ein- und Ausgang wurde ein Kassenautomat installiert. Via Touchscreen können die Besucherinnen und Besucher des Gartenhallenbads nun ihren gewünschten Tarif wählen. Zur Auswahl stehen für Erwachsene, Senioren und Kinder/Jugendliche – auf Grundlage der seit Mitte des Jahres geltenden Gebührensatzung – sowohl der Tarif mit einer Badezeit bis 2 Stunden als auch einer über 2 Stunden. Auch Besitzerinnen und Besitzer einer Geldwertkarte können den Kassenautomaten nutzen.

Bezahlt werden kann am Automaten sowohl bargeldlos als auch mit Münzen und Scheinen. Nach Bezahlung erhalten die Besucherinnen und Besucher eine Karte mit integrierten Chip; wird diese an den vorgesehenen Bereich am Drehkreuz gehalten, gelangen die Badegäste in das Gartenhallenbad. Auch die Kasse ist jedoch weiterhin mit einer Mitarbeiterin besetzt, teilt die Stadt Stadtbergen mit. Wer auch in Zukunft dort sein Ticket für das Gartenhallenbad lösen und nicht auf den Automaten zurückgreifen möchte, kann dies dort weiterhin problemlos tun. Falls jedoch eine Nachzahlung erforderlich wird, ist diese nur noch über den Kassenautomaten zu erledigen.

Die Schwimmer können sich ihren Spind jetzt selbst aussuchen

Eine weitere Neuerung betrifft die Situation in den Umkleiden: Ab sofort werden die Schlüssel für die Umkleideschränke nicht mehr an der Kasse ausgegeben. Stattdessen kann sich jede Besucherin und jeder Besucher selbst in der Umkleide ihren oder seinen Spind zur Verwahrung der Kleidung und persönlichen Gegenstände aussuchen. An jedem Spind ist der entsprechende Schlüssel zu finden.

Schwimmer und Schwimmerinnen können in Stadtbergen jetzt den neuen Automaten nutzen, um ihren Eintritt zu bezahlen. Foto: Marcus Merk

Im Vorfeld der Veränderung hatte es im zuständigen Ausschuss der Stadt heftige Diskussionen gegeben. Hintergrund der Veränderungen war einerseits die Notwendigkeit, das veraltete Kassensystem zu erneuern, gleichzeitig aber auch der Kostendruck durch das Bad auf die Stadt. Auf lange Sicht, so hieß es im März im Ausschuss, sollte Personal eingespart werden. Das bedeutet: Gehe eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in den Ruhestand, werde die Stelle womöglich nicht mehr besetzt. Zu Entlassungen soll es nicht kommen. Auch die veränderte Tarifstruktur hatte zunächst für Unruhe bei den Ausschussmitgliedern und auch bei Badegästen gesorgt.

Bürgermeister Metz findet das Bad jetzt attraktiver

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz freut sich über die erfolgte Modernisierung des Eingangsbereichs: „Mit dem neuen Zugangsbereich samt der Installation der Kassenautomaten erfährt unser Gartenhallenbad eine weitere Attraktivitäts- und Komfortsteigerung. Besucherinnen und Besucher müssen nicht mehr in der Schlange vor dem Kassenhäuschen stehen und können stattdessen ganz bequem den Kassenautomaten nutzen. Ich lade alle schwimmbegeisterten Bürgerinnen und Bürger ein, den neuen Komfort in unserem Gartenhallenbad zu nutzen!“

Drei Drehkreuze gibt es im Eingangsbereich des Gartenhallenbads in Stadtbergen jetzt. Foto: Marcus Merk

Das Gartenhallenbad Stadtbergen hat in der momentanen Wintersaison am Dienstag von 8 bis 21 Uhr, mittwochs von 8 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist eine Stunde vor Schließung. (AZ/jah)