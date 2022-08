Stadtbergen

So sieht es aus hinter den Kulissen des Hallenbads Stadtbergen

In Echtzeit wird auch das Geschehen unter Wasser gefilmt und auf die Monitore im Schwimmmeisterbüro übertragen. Aufgezeichnet werden die Aufnahmen jedoch nicht.

Plus Jedes Jahr fährt das Hallenbad in Stadtbergen ein dickes Minus ein. Der neue Arbeitskreis und Mitglieder des Stadtrats nehmen nun die Technik der Einrichtung unter die Lupe.

Von Matthias Schalla

Ordentlich ins Schwitzen gekommen sind die Stadträte in Stadtbergen beim Besuch des Gartenhallenbades. Schließlich waren die Frauen und Männer nicht zum Vergnügen gekommen, sondern um einmal einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung zu werfen. Hintergrund ist, dass das Bad jährlich ein dickes Minus einfährt. Für 2022 geht die Verwaltung von einem Betriebskostendefizit in Höhe von rund 925.000 Euro. Der Stadtrat hat daher beschlossen, dass ein Arbeitskreis Möglichkeiten suchen soll, um entweder mehr Einnahmen zu generieren oder die Ausgaben zu senken. Betriebsleiter Jörg Pecher gewährte daher exklusiv einen Blick in die Katakomben und Technikräume des im Januar 1974 eröffneten Hallenbades.

