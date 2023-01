So will eine Stadtbergerin bei der Müllentsorgung Emissionen reduzieren

Wenn die Müllabfuhr kommt, muss das Fahrzeug oft unnötig hin und her fahren. Das möchte Henrike Paede aus Stadtbergen vermeiden und ihre Nachbarn überzeugen.

Wenn in Stadtbergen die Tonnen geleert werden, geht Henrike Paede nicht gerne auf die Straße. Es schmerzt sie, dass die schweren Müllfahrzeuge alle paar Meter wegen oft nur einer einzigen Tonne halten und neu anfahren müssen. „Das verschwendet viel Energie und belastet unser Klima unnötig", sagt die Sängerin aus Stadtbergen. Sie hat daher begonnen, ihre Nachbarn darüber aufzuklären, wie sie die Leerung der Tonnen mit minimalem Aufwand umweltverträglicher machen können. Mittlerweile stellen sie und einige direkte Nachbarn ihre Tonnen und Gelben Säcke an einen gemeinsamen Platz, so hält das Müllfahrzeug nur einmal für fünf Häuser. Dafür investiert jeder Nachbar nicht mehr als ein paar Schritte zum Sammelpunkt.

Bürgermeister von Stadtbergen nahm die Idee positiv auf

Als Mitglied der Grünen in Stadtbergen hat sie die Idee dem Ortsverband vorgestellt, der nun Plakatwerbung für ein gesammeltes Aufstellen der Tonnen machen will. Das Plakat soll auf Basis einer Grafik mit einer "Tonnenparty" gestaltet werden. "Wir hoffen, dass dann weitere Bürger der Idee folgen, weil sie verstehen, dass sie mit geringstem Aufwand Emissionen, aber auch Lärm und Gestank reduzieren können." Paede hat ihre Idee auch Bürgermeister Paulus Metz vorgetragen, der von der Einfachheit der Einsparmöglichkeit verblüfft war und positiv aufgenommen hat. Da die Tonnenleerung dadurch auch schneller werden kann, sieht er sogar Potenzial für sinkende Müllgebühren.

Leider beteiligt sich bisher nur ein Teil der angesprochenen Nachbarn. Paede meint, dass die Idee vor allem deswegen überzeugen müsste, weil sie weder Geld noch nennenswert Zeit kostet. „Mir wurde aber durchaus auch schon bedeutet, das müsse jeder selbst entscheiden. Aber ein Verhalten, das überflüssige Emissionen erzeugt, ist eben keine Privatsache, denn unter den Folgen hat die ganze Welt zu leiden.“

