Stadtbergen

vor 18 Min.

So will Stadtbergen am Leitershofer Herrgottsberg mehr Wohnraum schaffen

Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats ging es erneut darum, wie viel Wohnraum auf den von villenartigen Häusern geprägten großen Grundstücken am Herrgottsberg entstehen kann.

Plus Am Herrgottsberg in Leitershofen prägen villenartige Häuser mit großen Grundstücken den Stadtteil. Eine geplante Nachverdichtung sorgt für Diskussionen.

Von Matthias Schalla

Freier Wohnraum ist knapp und neue Baugebiete fehlen allerorten. Gibt es doch einmal ein freies Plätzchen, kommt schnell Kritik am "Flächenfraß" auf. Das Thema "Nachverdichtung" ist daher in aller Munde. Schließlich soll durch die Nutzung freier Flächen die Ausweisung neuer Baugebiete und damit die Zersiedlung der Landschaft verhindert werden. Vor dieser Aufgabe steht auch Stadtbergen und bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats ging es erneut darum, wie viel Wohnraum auf den von villenartigen Häusern geprägten großen Grundstücken entstehen kann. Stadtbaumeister Rainer Biedermann präsentierte dazu verschiedene Alternativen und stellte die Stadträte dabei vor so manch knifflige Rechenaufgabe.

