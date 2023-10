Stadtbergen

So will Stadtbergen Energie sparen und den Klimaschutz voranbringen

Plus Bisher hängt die Energieversorgung der Stadt Stadtbergen noch stark vom Gas ab. Doch der Stadtrat hat nun einige Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen.

Von Angela David

Stadtbergen ist schon länger bestrebt, weniger Treibhausgase auszustoßen und mehr für den Klimaschutz zu tun. Dafür ist seit einigen Monaten sogar eine eigene Klimaschutzmanagerin bei der Stadt tätig. So hatte Claudia Günther in der jüngsten Stadtratssitzung sogar gleich zu mehreren Tagesordnungspunkten Neuigkeiten zu berichten. Und für die Bürgerinnen und Bürger gibt es ganz konkrete Förderungen von der Stadt, wenn sie auch privat etwas für den Klimaschutz unternehmen wollen.

Vor einem halben Jahr hat die Physikerin Claudia Günther als Klimaschutzmanagerin in Stadtbergen damit begonnen, auf ihr Ziel hinzuarbeiten: Die Stadt soll langfristig treibhausgasneutral werden. Um ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten, wurde Götz Braun von der Firma „Klima Kom“ beauftragt, die Ausgangssituation in Stadtbergen zu ermitteln und Handlungsansätze aufzuzeigen. Erste Ergebnisse seiner Untersuchung auf der Grundlage der Daten aus den Jahren 2019 bis 2021 stellte er nun im Stadtrat vor. Dabei wurde klar: Die Stadt wird noch zu einem Großteil von fossilen Brennstoffen, zu 91 Prozent durch Gas und Öl versorgt. In der Mobilität wird durch die 245 Mitarbeiter der Stadt noch zu 98 Prozent mit Benzin und Diesel gefahren, Elektroenergie wird noch wenig genutzt. Die Hälfte der Energie wird für Wärme verbraucht. Laut Braun ergibt sich dadurch ein Durchschnittsausstoß von knapp sechs Tonnen CO₂ pro Einwohner, ein in Bayern üblicher Wert. Bis zur angestrebten Klimaneutralität 2045 sei es deshalb aber noch ein weiter Weg, machte der Experte deutlich.

