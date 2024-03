Sparvorschläge fürs Stadtfest in Stadtbergen

Die Aussteller haben praktisch alle bereits zugesagt, ebenfalls die Bands für das große Ereignis der Stadt. Wo kann jetzt noch gespart werden, wie es der Stadtrat möchte?

Im Grunde wie im vergangenen Jahr – aber dabei noch besser auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher abgestimmt, so lässt sich das Programm für das Stadtberger Stadtfest 2024 rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt im Mai zusammenfassen. Was schon feststeht, wurde auf der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt von Christoph Schmid aus dem Kulturbüro vorgestellt. Wobei es doch noch zu Änderungen kommen könnte, wie zweiter Bürgermeister Michael Smischek sagte. Zuletzt war es im Stadtrat beim Thema Stadtfest vor allem um eine mögliche Budgetkürzung gegangen, erinnerte er. Deshalb gibt es jetzt Sparvorschläge.

Hochzufrieden ist Festwirt Kurt Paiser mit dem Verlauf des fünftägigen Stadtfestes in Stadtbergen im vergangenen Jahr. Foto: Marcus Merk

Die werden aber wohl kaum das Programm betreffen. Denn wie Christoph Schmid sagte, hätten inzwischen praktisch alle angefragten Aussteller zugesagt, sodass das Rahmenprogramm für das Stadtfest von Mittwoch, 8., bis Sonntag, 12. Mai, ähnlich aussehen wird wie im vergangenen Jahr. Auch die meisten der angefragten Bands hätten bereits fest zugesagt, so Schmid weiter. Darunter sind Namen wie "The Mercuries" oder die "Joe Williams Band", die beide im Festzelt auftreten werden.

Neu in diesem Jahr: Ein Zeltgottesdienst bei Festwirt Kurt Paiser

Im Freiluftbereich sind auch die Vereine der Stadt wieder fest eingeplant. Vom Musikverein Leitershofen bis zur TSG Stadtbergen sind diese mit Musik oder sportlichen Aktionen dabei. Auch auf der Freiluftbühne wird beliebte Musik geboten, etwa mit den Mitgliedern von "Solid Age", die sich auf die 80er- und 90er-Jahre spezialisiert haben oder dem Bunten Chor aus Stadtbergen. Zudem bringt auch Festwirt Kurt Paiser einige Ideen mit. So soll es am Sonntag, 12. Mai, einen Zeltgottesdienst geben. Nach den guten Erfahrungen des Festwirts auf dem Neusässer Volksfest im vergangenen Spätsommer habe sich der Stadtpfarrer in Stadtbergen davon überzeugen lassen, berichtete Michael Smischek. Eine Spende des Festwirts ist die Bierprobe am Dienstag, 7. Mai. Die war im vergangenen Jahr allerdings nur mäßig besucht, weil völlig verregnet. Stadträtin Ingrid Strohmayr (CSU) hält sie für ganz verzichtbar, wie sie in der Ausschusssitzung sehr deutlich machte.

Die meisten Aussteller des Stadtfests 2023 haben auch für 2024 in Stadtbergen wieder zugesagt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Bühne frei heißt es zudem am letzten Festtag, dem Sonntag, für alle, die gerne das Podium im Festzelt erklimmen und ihren Beitrag vor einem größeren Publikum vorstellen möchten. Einen Wunsch der Vereine brachte CSU-Stadtrat Peter Hagspiel mit. Sie würden sich einen längeren Umzug mit ihren Fahnen zur Eröffnung wünschen. Denkbar wäre ein Weg vom Rathaus über den Oberen Stadtweg, die Beethovenstraße und die Dr.-Frank-Straße zum Festplatz. Darüber sollen sich nun die Arbeitsgemeinschaften der Vereine in den Stadtteilen beraten, schlug Smischek vor.

Freiwilliger Eintritt zum Stadtberger Stadtfest

Eine Änderung könnte es beim Senioren- und Beeinträchtigten-Mittagstisch am Samstag, 11. Mai, geben. Im vergangenen Jahr erhielten 779 Personen jeweils zwei Gutscheine für ein freies Essen und Getränk, dafür gab die Stadt gut 7300 Euro aus. Denkbar wäre eine Beteiligung der Eingeladenen von drei Euro pro Person, schlug Christoph Schmid vor. In Augsburg auf dem Plärrer wäre das auch üblich, sagte er. Ebenso seien Stand- und Stromgebühren angehoben worden, um das Fest für die Stadt günstiger zu machen.

Auch die Besucherinnen und Besucher könnten zur Kasse gebeten werden. Das Kulturbüro schlägt einen freiwilligen Eintritt mit einem Festzeichen vor, das vor und auf dem Festgelände angeboten werden könnte. Das Kulturbüro rechnet mit Einnahmen von knapp 10.000 Euro.