Sparzwang: So will der Stadtrat das Stadtberger Stadtfest retten

Plus Die Haushaltslage zwingt Stadtbergen zu einem strikten Sparkurs. Stadtrat Thomas W. Oppel bezeichnet das Stadtfest als verzichtbares Luxusprojekt. Viele sehen das anders.

Um für dieses Jahr einen Haushaltsplan aufzustellen, der auch genehmigt wird, hatte sich der Stadtrat zu einer Sondersitzung zusammengefunden. Etliche Punkte sollten größere und kleinere Einsparungen bringen. Ein großer Brocken, - das war allen klar - wäre das Stadtfest, das jedes Jahr fünf Tage im Mai stattfindet, demnächst wieder vom 8. bis 12. Mai.

Wie kann das Defizit, das der Stadtkasse durch das beliebte Fest entsteht, gesenkt werden? Dazu hatten sich die Fraktionen Gedanken gemacht und dabei nicht nur Einsparungen, sondern auch die Erhöhung der Einnahmen im Sinn. So schlugen die Grünen einen verbindlichen Eintritt vor, etwa ein schönes Festbändchen fürs Handgelenk aus Baumwolle mit einem Metallverschluss. "Wenn wir nur von den Erwachsenen zum Beispiel drei Euro Eintritt verlangen, hätten wir schon mindestens 60.000 Euro", so Martina Bauer.