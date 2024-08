Spaziergänger findet Granate in Stadtbergen

Beim Spazierengehen fand ein Mann am Samstag eine Granate, berichtet die Polizei. Der 46-Jährige war mit seinen Hunden in der Panzerstraße unterwegs. Er hielt die Übungsgranate laut Polizei zunächst für eine Flasche. Als er sein Irrtum bemerkte, rief der die Polizei. Die sperrte die Örtlichkeit am Samstag ab und ließ die Granate vom zuständigen Kampfmittelräumdienst entfernen. (kinp)

