SPD Stadtbergen verzichtet auf Kandidaten für Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Stadtbergen am Sonntag, 16. Juli, scheint auf einen Zweikampf hinauszulaufen.

Plus Momentan scheint bei der Bürgermeisterwahl in Stadtbergen alles auf einen Zweikampf zwischen Paul Metz (CSU) und Susanne Rößner (Freie Wähler) hinauszulaufen.

Die Bürgermeisterwahl in Stadtbergen am Sonntag, 16. Juli, scheint auf einen Zweikampf hinauszulaufen. Nachdem nun auch die SPD in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, keinen eigenen Kandidaten stellen zu wollen, ist momentan die einzige Herausforderin für Amtsinhaber Paul Metz von der CSU die Kandidatin der Freien Wähler, Susanne Rößer. Aller Voraussicht nach werden die Grünen auf weitere sechs Jahre mit Metz setzen und Pro Stadtbergen hat zwar bislang keine Wahlempfehlung ausgesprochen, allerdings auch niemand aus den eigenen Reihen nominiert. Auf welches Pferd die SPD setzt und wen sie unterstützen will, bleibt jedoch offen.

"Die SPD Ortsvereine Deuringen, Leitershofen und Stadtbergen haben gemeinsam mit der SPD-Fraktion die Entscheidung getroffen, für die nächste Bürgermeisterwahl am 16. Juli keinen eigenen Kandidaten aufzustellen", heißt es in der Pressemitteilung. Mit Metz und Rößner hätten die Menschen in Stadtbergen nun die Wahl. Sie können sich für den seit 2011 amtierenden Bürgermeister entscheiden, den man "lange und gut" kenne. Oder für eine "junge und sympathische Kandidatin" mit neuen Ideen. Stolz ist die SPD aber vor allem auf die eigenen Erfolge.

