Spiegelabtreter schlagen erneut in Stadtbergen zu

An mindestens drei in der Flandernstraße geparkten Autos werden die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten.

Erneut sind in Stadtbergen mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Passiert sind die Vorfälle am Wochenende zwischen Samstag und Sonntag in der Flandernstraße.

An mindestens drei geparkten Fahrzeugen ist laut Polizei jeweils der linke Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten worden. Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 1000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegen. Auch noch mögliche andere geschädigte Fahrzeugbesitzer sollen sich dort melden. (thia)