Spitzenkandidatin bei den Grünen für 2026 bleibt Silvia Daßler aus Neusäß

Mit großer Mehrheit ist die aktuelle Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Silvia Daßler aus Neusäß, als Spitzenkandidatin für die Wahl im Frühjahr 2026 aufgestellt worden. Auf Listenplatz 2 wurde der Landratskandidat Felix Senner aus Großaitingen gewählt. Die Kreisräte Heike Uhrig (Schwabmünchen), Marwin Hillenbrand (Großaitingen) und Doris Lurz (Königsbrunn) landeten auf den Plätzen 3 bis 5.

Eine Mischung aus Erfahrung und neuen Gesichtern

Mit ihrer Kandidatenauswahl setzen die Grünen im Landkreis auf eine Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern. Auf den Plätzen 6 bis 8 und 10 setzten sich mit Alexander Yacine Ghogghal (Meitingen), Juliane Vinzelberg (Schwabmünchen), Tamer Ghazal (Königsbrunn) und Andreas Fetsch (Ustersbach) junge Kandidatinnen und Kandidaten durch. Außer den amtierenden Kreisräten und Spitzenkräften stehen weitere kommunalpolitisch Erfahrene auf der Liste. Neben den dritten Bürgermeisterinnen Martina Bauer (Stadtbergen) und Margit Stapf (Schwabmünchen) sind zahlreiche Gemeinde- und Stadträte auf aussichtsreichen Plätzen. So ist die ehemalige Bezirksrätin und langjährige Kreis- und Gemeinderätin Annemarie Probst aus Meitingen auf Platz 9 zu finden, Kreisrat Franz Bossek auf Platz 14, die Stadt- und Kreisrätin Ulla Schwinge-Haines aus Neusäß auf Platz 16. Den Abschluss der Top 20 bildet der Stadtrat Thomas Miehler aus Stadtbergen. Auf den ersten 20 Plätzen der Liste sind mehr Frauen als Männer vertreten. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!