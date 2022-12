Stadtbergen

Staatsforsten werden möglichen Standort für das Windrad erst prüfen

Dieses Luftbild zeigt den Scheppacher Forst. Ein ähnlicher Windpark könnte schon bald in den Westlichen Wäldern stehen.

Plus Ob südwestlich von Stadtbergen ein Bürger-Windrad entstehen kann, hängt von vielen Faktoren ab. Auch das Haus "Fugger Babenhausen" spielt dabei eine Rolle.

Von Matthias Schalla

1000 neue Windräder sollen in den nächsten Jahren in Bayern entstehen. Ministerpräsident Markus Söder verspricht für dieses Ziel "vollen Rückenwind". Ob von den geplanten Anlagen eine in Stadtbergen gebaut werden kann, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Zwar hat der Stadtrat bei seiner Sitzung im November grundsätzlich den Bau eines Windrades mit größtmöglicher Bürgerbeteiligung befürwortet. Doch ob und wie gebaut werden kann, entscheidet letztendlich der Eigentümer: die Bayerische Staatsforsten. Und dort ist die Betriebsleitung ein wenig überrascht, dass es bereits eine Informationsveranstaltung eines möglichen Betreibers unter anderem zum Thema Beteiligung gegeben hat.

