Stabwechsel bei den Veteranen in Stadtbergen

Nach 30 Jahren als Vorsitzender der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen übergibt Jochen Seebacher sein Amt an Benjamin Dempfle. Er ist Berufsoffizier in Kaufbeuren.

Dem Vorsitzenden der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen 1878 fällt ein großer Stein vom Herzen. Jochen Seebacher war dort 40 Jahre lang Mitglied im Vorstand, davon 30 Jahre an der Spitze. Nun hört er auf, doch seine Nachfolge ist gesichert. Vor den Neuwahlen, die im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen, zog Seebacher Bilanz.

Bei der Kriegsgräbersammlung kamen 640 Euro zusammen, der Volkstrauertag konnte mit einem Gottesdienst in St. Nikolaus, dem Gedenken am Behelfskrieger-Denkmal würdevoll begangen werden. Vor allem der Glühwein- und Kinderpunsch-Stand beim Stadtberger Adventszauber hat alle Erwartungen übertroffen und war am Sonntag bereits um 16 Uhr ausverkauft. "Ich war immer gerne euer Vorsitzender und werde mit Leib und Seele ein Veteran bleiben", sagte Seebacher. Aber wenn der Körper Signale sende, sollte man darauf achten und die Konsequenzen ziehen.

Im August geht es zum Auslandseinsatz nach Jordanien

Als Nachfolger kandidierte Benjamin Dempfle. Der 34-Jährige wohnt mit seiner Familie in Leitershofen. "Ich bin am 1. Oktober 2008 in die Bundeswehr eingetreten und seit August 2014 in Kaufbeuren stationiert", sagte er. Dort ist er verantwortlich für die regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe, Abteilung Süd. Als Presseoffizier ist der Leutnant Sprecher der Dienststelle, der den Kommandeur in allen öffentlichkeitswirksamen Angelegenheiten berät. "Im August 2023 nehme ich zum zweiten Mal an einem Auslandseinsatz teil. Nachdem ich im Frühjahr 2021 in Afghanistan war, geht es diesmal für vier Monate nach Jordanien als Public Affairs Officer."

Einstimmig wählte ihn die Versammlung zum neuen Vorsitzenden. Während seines Auslandseinsatzes übernehmen die Stellvertreter Anton Mahler und Michael Smischenk (neu) die Vereinsführung. Weiter gehören dem Vorstand an: Kassenleitung: Sebastian Weilbach (neu), Schriftführerin und Presse: Ingrid Strohmayr (neu), 1. Fähnrich: Ferdinand Hitzler, Beisitzer: Siegfried Bürle, Heinrich Walter und Alfred Schnell.

Unterstützt wurde Seebacher in seiner Amtszeit tatkräftig von Ehefrau Renate, die ihm die letzten 24 Jahre als fundierte Schriftführerin zur Seite stand. Auch Franz Trinkner verlässt den Vorstand. Er ist seit 47 Jahren Mitglied, lebte und förderte als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender die Kameradschaft. Dafür wurde Trinkner zum Ehrenmitglied ernannt. Zudem gab es weitere Ehrungen:

