Stadtbergen

05:59 Uhr

Stadtbergen befürchtet noch mehr Verkehr durch Pläne an der Spectrum-Kreuzung

Plus Augsburg plant eine Neubebauung der Brachfläche mit Gastronomie, Supermarkt und Läden. Nun konnte Stadtbergen zu den Plänen Stellung nehmen. Und sieht einige Probleme.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Die Brachfläche am ehemaligen Marstaller Hof gehört bald der Geschichte an. Stadtbergen hat der Entwicklung des Areals um das denkmalgeschützte Gebäude zugestimmt. Dass die Planungen bisher von Augsburger Seite ohne Beteiligung der Nachbarstadt vorangetrieben worden waren, wurde in der letzten Stadtratssitzung allerdings bemängelt. Stadtbergen will nun über das Bauleitplanverfahren Einfluss nehmen. Denn mit der Ansiedlung eines großen Supermarkts und Gastronomiebetriebs dürften die Verkehrsknotenpunkte von und nach Stadtbergen weiter unter Druck geraten.

Seit Jahren ist das Areal an der Ecke Ulmer Straße/Kriegshaberstraße, gegenüber des Spectrum Clubs, verwaist. Es gehört dem Dasinger Unternehmer Peter Pletschacher, der es weiterentwickeln möchte. Momentan wird der denkmalgeschützte Marstaller Hof sporadisch vom Staatstheater Augsburg als zweite Spielstätte genutzt. Der Eigentümer plant, das alte Gebäude zu erhalten und größtenteils gastronomisch zu nutzen. Alle anderen Gebäude auf dem Areal sollen abgerissen und durch ein großes zweigeschossiges Gebäude mit begrüntem Flachdach und Tiefgarage ersetzt werden. Einziehen soll dort eine große Einzelhandelskette, im Erdgeschoß sind kleinere Ladeneinheiten vorgesehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage und zu den ebenerdigen Stellplätzen ist ausschließlich über die Kriegshaberstraße geplant. Da ein kleinerer Teil des Areals auf dem Gemeindegebiet Stadtbergens liegt, kann das Planverfahren nur in Abstimmung erfolgen. Deshalb wurde der Stadtrat jetzt dazu befragt.

