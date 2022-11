Stadtbergen engagiert sich weiter für Kinder- und Jugendliche

Die Arbeitsgemeinschaft der Stadtberger Vereine freut sich über die Vielzahl der Termine und den hohen Zulauf bei Veranstaltungen.

Die Arbeit in den Vereinen nimmt wieder volle Fahrt auf, die Termine mehren sich und die Veranstaltungen haben einen hohen Zulauf. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Stadtberger Vereine (Arge) deutlich. "Wir brauchen das Engagement in und mit den Vereinen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen", sagte Vorsitzende Roland Mair. Es sei daher wichtig, die Verantwortlichen zu stärken, die das alles am Leben und Laufen halten und weiterentwickeln.

So habe der Heimat-Check unserer Zeitung gezeigt, dass Stadtbergen mit guter Lebensqualität und zahlreichen Vereinen punktet. In dem Austausch stellten sich die Gruppierungen die Pfadfinder, der deutsch-ungarische Freundschaftsverein Kulturkex sowie die Schauspielgruppe Theater8 vor. Hochzufrieden war die Arge vor allem mit dem Stadtberger Stadtfest, das heuer erneut einen Besucherrekord verzeichnen konnte.

Vereine erhalten auch künftig Zuschüsse

Auch wenn die städtischen Ausgaben wachsen, unter anderem durch Neubau von Kindergärten, Obdachlosenunterkünften, steigenden Energiekosten und die Einnahmen aufgrund eines Rückgangs der Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sinken, werden die Vereine weiterhin Zuschüsse für die wertvolle Kinder- und Jugendarbeit erhalten, da hier die Zukunft Stadtbergens unterstützt werden muss, sagte Bürgermeister Paul Metz. Die Kinder- und Jugendarbeit soll nun auch durch eine neue Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Paulin Sponar, unterstützt werden. (AZ)