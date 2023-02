Stadtbergen bringt Haushalt mit Rekordverschuldung unter Dach und Fach

Plus 10,2 Millionen Euro muss Stadtbergen aufnehmen, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung von 357 auf 990 Euro steigt. Es gibt aber auch viel Lob und nur eine Gegenstimme.

Den sicherlich kreativsten Vorschlag, um das rekordverdächtige Loch im Stadtberger Haushalt zu schließen, hatte bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag Fraktionschef Fabian Münch von den Grünen. Zur Lösung finanzieller Probleme zitierte er augenzwinkernd Bertolt Brecht: „Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.“ Es gab jedoch bei der Verabschiedung des Haushalt, der in diesem Jahr die Pro-Kopf-Verschuldung von 357 auf 990 Euro anwachsen lässt, auch durchaus ernstgemeinte und interessante Lösungsansätze.