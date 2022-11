Stadtbergen erfüllt wieder Weihnachtswünsche

Für die Aktion "Mein Weihnachtswunsch“ werden wieder Geschenkpaten gesucht, die Kindern und Jugendliche bis 16 Jahren einen Weihnachtswunsch erfüllen.

Stadtbergen will auch in diesem Jahr wieder die Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllen. Die Aktion "Mein Weihnachtswunsch“ ist eine Initiative der Stadt, die finanziell schwächeren Familien eine Freude bereiten soll. Die Kinder können einen Wunschzettel im Rathaus abgeben, der dann an den Weihnachtsbaum im Foyer gehängt wird und von Geschenkpaten- und -patinnen erfüllt wird.

Christoph Schmid vom Kulturbüro der Stadt Stadtbergen freut sich, dass im vergangenen Jahr alle Wünsche erfüllt werden konnten. Entweder wurden die Geschenke hübsch verpackt im Rathaus abgegeben oder es trafen Geldspenden ein. "So konnten wir vom Kulturbüro nach Absprache die restlichen Geschenke besorgen, verpacken und unter den Rathaus-Christbaum legen", erklärt Schmid.

Alle Angaben werden vertraulich behandelt

Bis Donnerstag, 1. Dezember, können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aus finanziell benachteiligten Familien mit Wohnsitz in Stadtbergen ihren Weihnachtswunschzettel, im Rathaus abgeben, in den Briefkasten werfen oder per E-Mail unter kultur@stadtbergen.de an die Verwaltung schicken. Dazu werden Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mailadresse und natürlich der Weihnachtswunsch zwingend benötigt. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Sobald die ersten Wunschzettel eintreffen, werden diese am Christbaum im Rathaus-Foyer aufgehängt und können dort von den Paten abgeholt werden. Spätestens am 8. Dezember werden die restlichen Wünsche per E-Mail an die Wunschpatinnen und Wunschpaten verschickt.

"Bürger, die gerne einen oder auch mehrere Weihnachtswünsche erfüllen möchten, können sich bei der Stadtverwaltung melden", sagt Schmid. Bis zum 20. Dezember sollten die Geschenke dann besorgt und verpackt im Rathaus abgegeben werden. Nach Absprache kann das Kulturbüro die Geschenke auch besorgen. Wünsche, die eine Altersfreigabe haben oder nicht kind- bzw. jugendgerecht sind, werden zurückgewiesen. Gutschein- oder Wertkartenwünsche können nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Der Wunsch darf nicht teurer als 30 Euro sein, Geldspenden sind auf das Konto der "Stillen Hilfe" möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0821/ 2438-137.