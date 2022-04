Stadtbergen

12:00 Uhr

Stadtbergen fiebert dem Stadtfest entgegen

Ein Fest, so wie es früher war - dies wünschen sich die Stadtberger nach der pandemiebedingten Pause für das Stadtfest an der Panzerstraße.

Plus Fünf Tage lang findet Ende Mai in Stadtbergen an der Panzerstraße wieder das Stadtfest statt. Die Organisatoren wollen dabei auch ukrainischen Flüchtlingen helfen.

Von Matthias Schalla

Die Vorfreude ist jetzt schon groß in Stadtbergen. Doch ein wenig müssen sich die Bürgerinnen und Bürger noch gedulden, bis es dann im Mai an der Panzerstraße wieder rundgeht. Ohne eine Gegenstimme gab der Kultur- und Sozialausschuss jetzt bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das Stadtfest, das vom 25. bis 29. Mai stattfinden soll. Große Veränderungen sind bei den Festivitäten nicht geplant. Vielmehr gilt nun aufgrund der durch Corona bedingten Pause nach Auskunft des Zweiten Bürgermeisters Michael Smischek das Motto "ein Fest, so wie es früher war."

