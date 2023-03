Stadtbergen: Freie Wähler nominieren ihre Bürgermeisterkandidatin

Plus Susanne Rößner will für frischen Wind in Stadtbergen sorgen. Die 36-Jährige tritt bei der Bürgermeisterwahl im Juli für die Freien Wähler an.

Die Bürgermeisterwahl rückt näher in Stadtbergen. Am 16. Juli werden die Wähler hier an die Urnen gebeten, um ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Als erste Partei haben die Freien Wähler jetzt ihre Kandidatin gekürt. Mit viel Rückenwind aus der Nominierungsversammlung startet Susanne Rößner in die Bürgermeisterwahl. Ortsvorsitzender Alfred Hammel ist überzeugt, mit Rößner die richtige Kandidatin gefunden zu haben.

Rößner ist 36 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie ist Mitglied im Landesvorstand der Freie Wähler Frauen und aktiv in den Arbeitskreisen Soziales sowie Gesundheit und Pflege tätig. Darüber hinaus übernimmt sie als Vorsitzende des Elternbeirats aller Augsburger Kindertageseinrichtungen und Mittelschulen Verantwortung. Die gelernte Friseurmeisterin ist Mitglied im IHK-Prüfungsausschuss und schreibt gerade ihre Bachelorarbeit im Studiengang Soziale Arbeit.

Augsburgerin kehrt zu den Wurzeln der Familie zurück

Von angemessener Kinderbetreuung mit Ausbau der Ganztagsbetreuung, schulischer Ausbildungsmöglichkeiten, kluge Bereitstellung von Gewerbeflächen, Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Gehwegbeleuchtungen und Radwegeausbau reichen die Themen, um die sich Rößner als Bürgermeisterin kümmern will. "Ich kann als motivierte und aufgeschlossene junge Frau ohne Betriebsblindheit diese Themen anpacken. Als Augsburgerin kehre ich mit meiner Kandidatur nun sozusagen an meine Wurzeln zurück. Meine Großmutter hat in jungen Jahren in Leitershofen gelebt, musste aber aus familiären Gründen wegziehen", legt Rößner ihre Verbundenheit zu Stadtbergen dar.

Für sie komme die Führung einer Stadt einem Mannschaftssport gleich. Es brauche viele Mitspieler und vor allem Teamgeist als wichtige Tugend. "Ich bin gerne und viel unter Menschen und höre mir grundsätzlich alle Seiten in einer Diskussion an. Wer Einblick in das große Ganze hat, ist in der Lage, Für und Wider abzuschätzen und sich ein eigenes Urteil zu bilden", so Rößner.

Optimale Voraussetzungen für Familien schaffen

Der Ortsvorsitzende der Freien Wähler, Alfred Hammel erklärte, Stadtbergen habe vorrangig ein Platzproblem, die Gemeindegrenzen seien nicht ins Unendlichen auszudehnen. "Das schlägt sich vor allem in der Erweiterung und im Neubau von Kindergärten und Schulen nieder", so Hammel. Junge Familien bräuchten aber optimale Voraussetzungen, um sich hier dauerhaft niederzulassen. Auch Stadtrat Gerhard Heisele reagierte begeistert: "Mit Susanne Rößner als Bürgermeisterin kann Stadtbergen und seine Ortsteile von frischen Ideen und neuen Impulsen profitieren."

Unterstützung erhält die Bürgermeisterkandidatin auch von Landespolitiker Dr. Fabian Mehring: "Unsere Demokratie lebt davon, die Wahl zu haben. Susanne Rößner blickt dabei aus der Perspektive junger Familien auf Stadtbergen." Sie stehe für frischen Wind und neue Ideen im Rathaus, so der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler Regierungsfraktion. (AZ)