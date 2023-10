Stadtbergen geht ersten Schritt in Richtung Ortszentrum

Plus Mit Illumination wurde die Neugestaltung der Karrenwege „Am Graben“ in Stadtbergen gefeiert. Im Volksmund wird der Bereich „Baindl- und Fischer-Bergele“ genannt.

Stadtbergen hat kein Zentrum! Diese Klage hört man immer wieder. Doch jetzt hat die Stadt einen ersten kleinen Schritt in Richtung Ortszentrum gemacht. Eine Feier durfte da nicht fehlen.

„Irgendwann muss einmal ein Anfang gemacht werden, auch wenn es nur einer der ersten Schritte ist. Ziel ist es, ein Ortszentrum mit Städtebauförderung miteinander zu entwickeln“, betonte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz anlässlich der Einweihung der Neugestaltung der Karrenwege Am Graben. Sein Dank galt den Anwohnern für ihr Verständnis während der Baumaßnahmen, die sich Corona geschuldet in die Länge zogen. Er freut sich besonders, dass es gelungen ist, die notwendigen Grundstücke von einem Anwohner, der katholischen und evangelischen Kirche zu erwerben, um die Neugestaltung zu realisieren.