Stadtbergen gibt viel Geld für die Kinderbetreuung aus

Plus Knapp 20 Millionen Euro will die Stadtbergen in diesem Jahr ausgeben. Doch das funktioniert nur mit Krediten. Damit steigt die Verschuldung weit über den bayerischen Durchschnitt.

Von Jana Tallevi

Kurz vor den Osterferien hat der Stadtrat von Stadtbergen den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Geprägt ist der Etat von hohen Investitionen von knapp 20 Millionen Euro, wofür gut elf Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden sollen. Die Pro-Kopf-Verschuldung vervielfacht sich so von knapp 350 Euro Ende 2023 voraussichtlich auf 1037 Euro Ende 2024. Das ist deutlich über dem bayerischen Durchschnitt für Kommunen einer ähnlichen Größe, der bei 748 Euro liegt. Damit hat es Stadtbergen erneut mit großer Kraftanstrengung geschafft, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Das wurde in den vergangenen Jahren immer schwieriger. Doch Sparpotenzial allein bei den freiwilligen Leistungen zu suchen, das werde in Zukunft nicht mehr ausreichen, so der Fraktionsvorsitzende der CSU, Tobias Schmid.

Der Stadtrat von Stadtbergen hat kurz vor Ostern den Haushalt 2024 verabschiedet. Es geht um hohe Investitionen vor allem für die Kinderbetreuung. Damit steigt die Verschuldung. Foto: Marcus Merk

Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune zu sichern, das sei die große Aufgabe der Politik. "Ein zukunftsfähiger Haushalt sorgt dafür, dass die finanziellen Belastungen nicht auf zukünftige Generationen abgewälzt wird", so Schmid. Aus seiner Sicht ist die Verschuldung der Gemeinde immer noch verantwortungsvoll. Investiert werde schließlich in Vorhaben, die allen Generationen in Stadtbergen zugutekommen, allen voran im Jahr 2024 in die Kinderbetreuung. Dass die CSU dabei hinter der vorgezogenen Erhöhung der Elterngebühren stehe, die bald kommen soll, machte er auch klar. "Stadtbergen soll Stadtbergen bleiben und ein bisschen besser werden."

