Stadtbergen

vor 19 Min.

Stadtbergen hebt die Gebühren für Grünschnitt deutlich an

Um ihren Grünschnitt zu entsorgen, müssen die Bürgerinnen und Bürger in Stadtbergen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Plus Rund 21.000 Euro Defizit fährt Stadtbergen pro Jahr mit der Grüngutsammelstelle ein. Nun entscheidet sich der Stadtrat für eine neue Satzung, die zuvor allerdings kontrovers diskutiert wird.

Von Matthias Schalla

Noch verharren die Gärten und Grünflächen in Stadtbergen in ihrer Winterruhe. Doch schon bald werden wieder Heckenscheren, Häcksler und Rasenmäher zu hören sein. Bäume werden zurückgeschnitten und Sträucher gestutzt, denn bis zum 1. März müssen alle größeren Arbeiten erledigt sein. Um ihren Grünschnitt zu entsorgen, müssen die Bürgerinnen und Bürger in Stadtbergen aber künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung eine deutliche Erhöhung für die Anlieferung.

