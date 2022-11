Stadtbergen

08:00 Uhr

Stadtbergen ist eine Talentschmiede in Sachen Sport

Plus Sportlerin des Jahres ist in Stadtbergen eine 15-jährige Schwimmerin und die Mannschaft des Jahres gewinnt nicht zum ersten Mal.

Von Ingrid Strohmayr

Es gibt Anlässe, die Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz eine besondere Freude bereiten: Dazu gehört die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Jahres, die jetzt im Bürgersaal stattfand. "Viele Stunden ihrer Freizeit haben die Sportler investiert, Training am Abend, oft lange Anfahrten zu den Sportevents an den Wochenenden, eigene finanzielle Mittel eingesetzt und oft wurde dabei an die körperlichen Grenzen gegangen", sagte Metz anerkennend. Doch es würde sich auch lohnen. Denn: "All diese Entbehrungen auf diesem erfolgreichen Weg rücken in den Hintergrund und im Moment des Erfolgs überwiegt der Stolz und das Bewusstsein über das Erreichte."

