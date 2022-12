Stadtbergen

Stadtbergen lehnt Konzept für Supermarkt in der Wankelstraße ab

Viermal ist in den vergangenen mehr als 20 Jahren der Bebauungsplan für eine freie Gewerbefläche in der Wankelstraße geändert worden. Nun ist ein neues Konzept vorgelegt worden.

Plus Für die Gewerbefläche gegenüber der Fritz-Aichele-Farm liegt ein Konzept unter anderem für einen Vollsortimenter vor. Der Stadtrat hat aber andere Vorstellungen.

Plant ein Investor den Bau eines Supermarkts, ist in der Regel die Freude groß. In Stadtbergen jedoch ist das Konzept für einen neuen Vollsortimenter in der Wankelstraße alles andere als wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. "Das wäre dann der sechste Supermarkt dort", sagte beispielsweise Martina Bauer von den Grünen bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag und fragte: "Oder belebt Konkurrenz das Geschäft?" Es ist nicht das erste Mal, dass über die Nutzung des unbebauten Grundstücks gegenüber der Fritz-Aichele-Farm kontrovers diskutiert wurde. So waren unter anderem bereits ein Hotel und eine Art City-Galerie angedacht. Nun wurde angeregt das neue Konzept diskutiert.

