Stadtbergen macht den Weg frei für eine Förderschule

Plus Zurzeit laufen in Stadtbergen die Vorarbeiten für den Bau einer Förderschule. Die Nennung des Namens vom Gründer der Waldorfschule wird aber tunlichst vermieden.

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer werden sich wohl seit einiger Zeit fragen, was die Stadt auf dem Feld südlich der Panzerstraße neben dem Sportheim plant. Große Erdhügel zeugen von eifrigen Ausgrabungen und immer wieder wird der Aushub penibel untersucht. Seit Donnerstag kann die Stadt nun ganz offiziell verkünden, dass es sich um die Vorbereitungen für den Bau einer Förderschule handelt. Doch mit dem Beschlussvorschlag für die Aufstellung des Bebauungsplans waren bei der jüngsten Sitzung nicht alle Stadträte einverstanden.