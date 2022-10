Stadtbergen

vor 54 Min.

Stadtbergen punktet mit guter Lebensqualität und vielen Vereinen

Plus In den vier Stadtteilen von Stadtbergen haben die Bürgerinnen und Bürger sehr unterschiedliche Eindrücke von ihrem Ort. Insgesamt nimmt Stadtbergen aber einen Spitzenplatz im Ranking ein.

Von Angela David

Eines vorweg: Ein "Stadtberger" gilt eigentlich nur der, der auch tatsächlich in Stadtbergen wohnt und nicht in Deuringen oder Leitershofen. Denn die Stadtteile haben jede für sich eine starke Identität. Noch schwieriger wird es beim Virchowviertel neben der Uniklinik, denn dieser Stadtteil ist sowohl geografisch als auch vom Lebensgefühl her weit vom Stadtzentrum entfernt. Aber in der Stadt Stadtbergen lässt es sich hervorragend leben, das zeigt die Online-Umfrage "Heimat-Check" unserer Zeitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

