Stadtbergen schafft den Ein-Stunden-Tarif im Hallenbad ab

Plus Stadtbergen beschließt ein neues und vereinfachtes Tarifsystem. Die Entscheidung fällt den Stadträten nicht leicht. Denn der Ein-Stunden-Tarif mache das Bad aus.

Hohe Wellen hat der Beschluss des Verwaltungsausschusses geschlagen, dass im Stadtberger Gartenhallenbad künftig der Ein-Stunden-Tarif wegfällt und zudem ein moderner Kassenautomat im Eingangsbereich aufgestellt wird. Dies war unter anderem das Ergebnis einer Überprüfung der aktuellen Tarife durch den Arbeitskreis, der vor knapp einem Jahr gegründet wurde, um das jährliche Defizit von bis zu einer Million Euro zu reduzieren. Einstimmig und fraktionsübergreifend votierten die Mitglieder des Ausschusses für den Vorschlag und der abschließende Beschluss im Stadtrat sollte bei der jüngsten Sitzung eigentlich nur noch reine Formsache sein. Stattdessen aber entbrannte eine leidenschaftliche Diskussion. Kurzzeitig drohte der Beschlussvorschlag sogar baden zu gehen.

"Gerade der Ein-Stunden-Tarif macht unser Bad aus", sagte beispielsweise Carmen Steinmüller von den Freien Wählern. Viele hätten sich bei ihr darüber beschwert, dass statt des Eintritts in Höhe von drei Euro künftig fünf Euro für zwei Stunden gezahlt werden müsse. Unterstützung bekam sie von Fabian Münch ( Die Grünen). "Der Ein-Stunden-Tarif wird sehr gut angenommen", sagte er, und auch seine Fraktionskollegin Martina Kirchner-Mai plädierte für die Beibehaltung der bisherigen Staffelung. Verwaltungschef Holger Klug war ob der angeregten Diskussion sichtlich überrascht. "Im Verwaltungsausschuss sind alle Fraktionen vertreten und auch im Rechnungsprüfungsausschuss wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst", sagte er. Nun werde erneut diskutiert, dabei sei der Ein-Stunden-Tarif lediglich in den Wintermonaten stark nachgefragt. Diesen Eintrittspreis beizubehalten, würde sich wirtschaftlich nicht rechnen.