Stadtbergen stattet Schulen mit dezentralen Luftreinigern aus

Stadtbaumeister Rainer Biedermann stellt drei unterschiedliche Varianten vor. Die jetzt beschlossene Lösung gefällt dem Rektor der Parkschule am besten.

Stadtbaumeister Rainer Biedermann hatte eine klare Meinung, was die neuen Lüftungsgeräte in den Stadtberger Schulen betrifft. "Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut", sagte er bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Sollte eine zentrale Lösung für die Installation der Anlage gewählt werden, würden "horrende Kosten" auf die Stadt zukommen. So müsste beispielsweise das Dach angehoben werden, um die zentrale Steuereinheit zu platzieren. "Wirtschaftlich nicht machbar" lautete Biedermanns Fazit, so dass die Stadt nun eine andere Lösung wählt.

Eine Alternative wären dezentrale Geräte. Also Luftreiniger, die in jedem Klassenzimmer stehen. Vorteil wäre bei dieser Alternative eine recht einfache Wartung, die vom eigenen Schulpersonal vorgenommen werden könnte. "Der Nachteil aber ist die Laustärke und auch die Optik", sagte Biedermann. So stünde in jedem Klassenzimmer ein Gerät in Schrankgröße und für die Ableitungen müssten Löcher in die Fassade der Schulgebäude gebohrt werden. Ein andere Möglichkeit sei, Geräte in der Aula aufzustellen und die Klassenzimmer mit Lüftungskanälen anzuschließen. Der Nachteil dabei sei, dass mehrere Brandschutzabschnitte durchbrochen werden, sodass zusätzliche Brandschutzklappenerforderlich sind. "Auch die Wartung könnte nur von Fachpersonal übernommen werden", so Biedermann. Er favorisiere daher eine andere Lösung.

Kosten für die Luftreinigungsgeräte belaufen sich auf 1,25 Millionen Euro

"Am besten wäre ein teildezentraler Einbau" schlug der Stadtbaumeister vor. Hier würden sich die Bruttokosten auf rund 1,25 Millionen Euro belaufen. Für die Zu- und Abluft sind jedoch keine Löcher in der Fassade erforderlich, dies würde über die Fensterelemente erfolgen. Aufgestellt werden sollen die Geräte dann beispielsweise in jedem Stockwerk im Treppenhaus oder im Garderobenbereich. Jürgen Brendel ( SPD), der sich als Rektor der Parkschule bestens mit der räumlichen Situation und den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Varianten auskennt, fand Biedermanns Vorschlag sinnvoll.

Die Schulen in Stadtbergen sollen Luftreinigungsgeräte bekommen. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Zum einen sei diese Lösung rund 200.000 Euro günstiger. Zum anderen ist die abschnittsdezentrale Installation besser für den Unterricht, da der Betrieb nicht zu hören. "Ich find die Lösung sehr gut und freue mich auf die neuen Geräte", sagte er. So sei man in den Schulen gut aufgestellt für die fünfte, sechste oder siebte Welle". Einstimmig folgte der Stadtrat daher diesem Beschlussvorschlag. Gleiches galt auch bei der Änderung des Bebauungsplans "Fryar Circle" für die Kindertagesstätte mit bis zu vier Gruppen.

Pläne für die Kindertagesstätte werden ausgelegt

Die Änderung beinhaltet unter anderem die Erweiterung für weitere Stellplätze und die Festsetzung zur Höhe von Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen auf 1,40 Meter. Die Pläne werden nun erneut öffentlich ausgelegt, Stellungnahmen können jedoch nur für die geänderte Teile vorgebracht werden. zudem wird die Auslegungsfrist auf drei Wochen verkürzt. Zu sehen sind die Pläne vom 7. Dezember bis einschließlich 27. Dezember auf der Internetseite www.stadtbergen.de unter der Rubrik Stadtleben, Bauen und Wohnen. Wer kein Internet hat, kann den Bebauungsplanentwurf auch in Papierform zugestellt bekommen. Dies muss telefonisch unter der Nummer 0821/2438-153 angemeldet werden. Bürgerinnen und Bürger können in dem Zeitraum Anregungen sowie Hinweise zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung schriftlich vorbringen.

Ändern wird sich auch die Besetzung der SPD-Fraktion im Stadtrat. Denn: Bärbel Schubert legt ihr Amt nieder. Bürgermeister Paul Metz bedauerte diesen Schritt, da die langjährige Stadträtin und ehemalige Dritte Bürgermeisterin ein "Stadtberger Urgestein" sei. Gründe für ihren Rücktritt nannte Schubert nicht. Ihr folgt nun als Nachrücker Patrick Starke. Er ist seit einigen Jahren als promovierter Physiker in der Industrie tätig. Starke ist in Stadtbergen in der Nähe des Rathauses aufgewachsen.