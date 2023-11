Stadtbergen

06:30 Uhr

Stadtbergen steht bei Windkraft nach wie vor vor Hindernissen

Bürger und Stadtrat in Stadtbergen sind für ein Windrad. Das Ganze ist aber nicht so einfach.

Plus Für Windkraft ist man in Stadtbergen offen - ein Bürgerwindrad ist seit einem Jahr im Gespräch. Doch Flächen dafür auf eigener Flur gibt es nur wenige.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Alle Flächen auf Stadtberger Flur, die für Windkraft in Frage kommen, sind nicht in Gemeindehand. Deshalb wurde der Stadtrat befragt, ob er Einwände habe, wenn sich an der Grenze zu Diedorf Windräder drehten. Natürlich nicht, so das Votum der Stadträte. Auch die Hoffnung, dass es ein von Bürgern finanziertes Windrad geben könnte, will man nicht so leicht aufgeben.

Wie viele andere Kommunen auch musste sich Stadtbergen zu den Suchräumen für Windenergie offiziell äußern. Hintergrund sind die geänderten Richtlinien, die festlegen, wo Windkraftanlagen in Zukunft stehen dürfen. In Frage kommen zwar nur Gebiete in Wäldern, in der Nähe von Gewerbegebieten, an Autobahnen und Bahntrassen, seit Juni dürfen die Windräder aber auch in einer Entfernung von rund 800 Metern zur Wohnbebauung aufgestellt werden. Für Stadtbergen habe sich dadurch nichts geändert, erklärte Stadtbaumeister Rainer Biedermann in der Stadtratssitzung. Es bleibe bei dem kleinen südwestlichen Zipfel auf Gemeindeflur, der den Bayerischen Staatsforsten gehöre. „Die Fläche ist nahezu deckungsgleich mit der Fläche, die unsere Auswertungen ergeben hatten“, berichtete Biedermann.

