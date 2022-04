Stadtbergen stellt Container für Obdachlose auf

Plus Etwa 20 Menschen leben ohne festen Wohnsitz in Stadtbergen. Für die Unterbringung haben sich die Stadträte nun auf einen Standort geeinigt.

Wie Menschen ohne Wohnsitz in Stadtbergen leben können, ist schon länger ein Thema. Etwa 20 Obdachlose zählt die Stadt zurzeit und die Kommune ist gesetzlich zur Unterbringung verpflichtet. Ein Gebäude war bisher aber entweder nicht zu finanzieren, oder man konnte sich nicht auf den Standort einigen. Nun stand erneut das Thema auf der Tagesordnung bei der Sitzung des Stadtrats im Bürgersaal.