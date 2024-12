Stadtbergen stellt kommunalen Wärmeplan vor

Als erste Kommune im Landkreis Augsburg hat die Stadt Stadtbergen den kommunalen Wärmeplan fertiggestellt und ist damit einen weiteren wichtigen Schritt zur nachhaltigen Energieversorgung gegangen. Gesetzlich ist Stadtbergen erst 2028 verpflichtet, einen kommunalen Wärmeplan vorzulegen. Aufgrund der vorgezogenen Umsetzung kann die Stadt Stadtbergen 90 Prozent der Kosten aus dem Fördertopf der Nationalen Klimaschutzinitiative in Anspruch nehmen, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgeschrieben wurde.

Ausgehend von der aktuellen Wärmeversorgung der Bürger versucht der Wärmeplan Optimierungsmöglichkeiten für eine spätere treibhausgasneutrale Gestaltung zu finden. Es geht darum, Wärmenetze zu erstellen oder zu kombinieren, Prioritäten in der Wärmeversorgung zu setzen und auch eine Planbarkeit in der energetischen Versorgung herzustellen.

Die kommunale Wärmewende kann nur durch die Zusammenarbeit aller Akteure gelingen. In Stadtbergen befassen sich sowohl die politischen Akteure als auch Stadtverwaltung und Versorger intensiv mit deren Umsetzung. „Wir sind stolz auf die Arbeiten der letzten Jahre und darauf, dass wir den kommunalen Wärmeplan in dieser kurzen Zeit in Stadtbergen auf den Weg gebracht haben. Wir sind zuversichtlich, dass uns die herausfordernde Energie- und Wärmewende in Stadtbergen gelingen wird“, so Bürgermeister Paulus Metz. (AZ)