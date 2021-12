Stadtbergen sucht neuen Vorstand für den Partnerschaftsverein

Plus Wer Auslandsreisen mag und ein gewisses Organisationstalent hat, bekommt für sein Engagement sogar ein eigenes Büro im Rathaus von Stadtbergen.

Wäre es eine klassische Stellenausschreibung, könnte sich Stadtbergen vor Bewerbungen wahrscheinlich kaum retten. Gesucht wird der Chef oder die Chefin eines rund 550 Personen großen Teams. Für die Arbeit steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr ein voll ausgestattetes Büro im Rathaus zur Verfügung. Pro Jahr sind mehrere Dienstreisen nach Frankreich, Italien oder Sachsen möglich. Und zur Unterstützung zahlt die Stadt pro Jahr noch einen Zuschuss von mehreren tausend Euro. Interesse?