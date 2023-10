Stadtbergen verabschiedet sich von Pfarrer Weiner

Nach über 20 Jahren Wirken in der evangelischen Friedenskirche in Stadtbergen geht Pfarrer Adam Weiner in den Ruhestand. Ihm wurde für besondere Verdienste gedankt.

20 Jahre und acht Monate lang war Adam Weiner Pfarrer der evangelischen Friedenskirche in Stadtbergen – nun wurde er bei einem feierlichen Gottesdienst zum Erntedankfest „entpflichtet“ und ist in den Ruhestand getreten. Zahlreiche Stadtberger Bürgerinnen und Bürger verabschiedeten sich bei dem Festgottesdienst vom evangelischen Pfarrer.

In Vertretung von Erstem Bürgermeister Paulus Metz würdigte Michael Smischek das langjährige Wirken von Pfarrer Adam Weiner – so habe der Geistliche sowohl die Friedenskirche als auch das Leben in Stadtbergen generell sehr geprägt. Dabei hob Smischek neben dessen Engagement für die Ökumene in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche in Stadtbergen (unter anderem zahlreiche ökumenische Gottesdienste oder die Gestaltung des ökumenischen Wegekreuzes an der Schulsportanlage) auch die Übernahme der Trägerschaften für die Kindertagesstätten Arche Noah und Schatztruhe – in Kooperation mit ekita.net – hervor, die in der Amtszeit von Pfarrer Weiner erfolgte.

Wechsel in Stadtbergen: Eltern und Kinder schätzten Pfarrer Weiner sehr

Smischek betonte, dass die wöchentlichen Besuche von Pfarrer Weiner in beiden Einrichtungen von den Kindern und Eltern sehr geschätzt und als Zeichen der Wertschätzung empfunden wurden. Auch haben Pfarrer Weiner und seine Familie großen Anteil daran, dass der Nachhaltigkeitsgedanke in Stadtbergen von vielen Bürgerinnen und Bürgern gelebt wird: Unter anderem dem Einsatz Weiners Ehefrau, Christine, ist es zu verdanken, dass Stadtbergen „Fair-Trade-Stadt“ wurde. Nicht zu vergessen ist laut Smischek das soziale Engagement von Pfarrer Weiner: So initiierte er eine Sozialkonferenz, an der alle sozialen Träger in der Stadt an einen Tisch gebracht wurden.

Als Dankeschön für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt überreichte Smischek Pfarrer Weiner ein besonderes Abschiedsgeschenk: Einen Korb mit fair, nachhaltig und regional hergestellten Produkten und außerdem – damit Pfarrer Weiner Stadtbergen nicht aus den Augen verliert – einen Stadtberger Obstkorb, der aus regionalem Holz mit dem Logo der Stadt gefertigt wurde. (AZ)