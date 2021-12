Stadtbergen verwendet Fördergeld nur noch für eigene Kindergärten

100.000 Euro bekommt Stadtbergen an Zuwendungen für die Betriebskosten. Das Geld wird nun nicht mehr an gemeinnützige oder kirchliche Träger weitergebeben.

Kinderbetreuung gibt es nicht zum Nulltarif. Dies merken zurzeit vor allem die Eltern und Erziehungsberechtigten in Stadtbergen. Dort werden im neuen Jahr die Betreuungskosten für Krippe und Kindergarten deutlich steigen. Auch der Neubau am Reiterweg schlägt mit 7,8 Millionen Euro ordentlich zu Buche. Ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist daher die Betriebskostenförderung des Freistaats. So bekommt Stadtbergen immerhin 100.000 Euro. Wie das Geld nun verwendet werden soll, wurde bei der jüngsten Sitzung im Stadtrat diskutiert. Und einstimmig wurde eine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren beschlossen.

Empfänger der Zuwendungen sind die für die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen zuständigen Kommunen. Ihnen steht dabei frei, diese Mittel an die Kindertageseinrichtungen weiterzugeben. Bislang wurden daher auch fremde Träger gefördert. Allerdings ist von ihnen zuletzt kein Ausbau der Krippenplätze mehr erfolgt. "Der Verwaltungsausschuss hat daher vorgeschlagen, das Geld künftig nicht mehr an kirchliche oder gemeinnützige Träger weiterzuleiten", sagte Geschäftsstellenleiter Holger Klug. Auch Bürgermeister Paul Metz unterstützte diesen Vorschlag. "Sonst bekommen die von uns Geld und bauen ihre neue Einrichtungen ganz woanders."

Neubau am Reiterweg erfordert "deutliche Investitionen"

Den Vorschlag, die Betriebskostenförderung daher nur noch für städtische Einrichtungen zu verwenden, sah Martina Bauer von den Grünen allerdings kritisch. Schließlich gelte das Subsidiaritätsprinzip, wonach eine hohe Vielfalt erreicht werden sollte. Dies funktioniere nur, wenn auch frei Träger gefördert werden. Metzt teilte diese Auffassung jedoch nicht. "Wir haben in Stadtbergen bereits eine hohe Vielfalt", sagte er. Rechtlich sei es zudem zulässig, Sondermittel des Bundes zu trennen und für eigene Bauten zu verwenden", fügte Klug an. Immerhin gebe es aktuell mit dem Neubau im Reiterweg "deutliche Investitionen" der Stadt.

Einstimmig folgte das Gremium schließlich dem Beschlussvorschlag, die künftig gewährten Zuwendungen aus Bundesmitteln zu den Betriebskosten für den eigenen Ausbau von Krippenplätzen zu verwenden und nicht an die freien gemeinnützigen und kirchlichen Träger weiterzuleiten. Zudem wurden unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes noch folgende Themen besprochen:

Impfaktion: Als einen "vollen Erfolg" wertete Verwaltungschef Holger Klug die vor Kurzem durchgeführte Impfaktion im Bürgersaal. Zwar sei die Veranstaltung kurzfristig mit "heißer Nadel gestrickt" worden. "Aber wir konnten immerhin 350 Impfungen durchführen." Einziger Wermutstropfen sei, dass es gerade einmal zehn Erstimpfungen gegeben hatte. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger habe sich boostern lassen. Auch künftig wolle die Stadt daher weitere Vor-Ort-Termine anbieten.

Abschied: Ein Vierteljahrhundert hat Bärbel Schubert von der SPD sich im Marktgemeinde- und Stadtrat von Stadtbergen mitgearbeitet. Nach 25 Jahren legt sie nun ihr Amt nieder. Mit einer emotionalen Ansprache verabschiedete sich Bärbel Schubert von ihren Kollegen und dankte für die lange "und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit." Zwar sei sie nach manch einer Sitzung auch schon mal etwas "gefrustet" heimgegangen, aber das ist nun einmal Demokratie", sagte sie. Schließlich würde jede Partei und jedes Stadtratsmitglied stets dasselbe Ziel verfolgen. "Es geht uns immer um das Wohl der Bürger". Auf Schubert folgt nun der promovierte Physiker Patrick Starke .

