Stadtbergen

Stadtbergen vor der Wahl: Das müssen Wähler noch wissen

Am Sonntag, 16. Juli, wird in Stadtbergen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Die zehn Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Plus Am Sonntag wird in Stadtbergen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Schon jetzt gibt es bei der Stimmabgabe eine Überraschung.

Am Sonntag, 16. Juli, haben knapp 12.000 stimmberechtigte Stadtbergerinnen und Stadtberger die Möglichkeit, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin für ihre Stadt zu wählen. Oder besser gesagt: So viele Wählerinnen und Wähler sind es dann gar nicht mehr. Denn bereits 2076 ausgefüllte Wahlscheine waren bis Mittwochmorgen im Stadtberger Rathaus eingetroffen, berichtet der Wahlleiter, Ordnungsamtschef Markus Voh. Briefwahl wird immer beliebter, sagt er aus der Erfahrung der vergangenen Wahlen. Und doch ist diese Zahl eine Überraschung.

Zehn Wahllokale vor Ort in Stadtbergen und seinen beiden Stadtteilen Leitershofen und Deuringen öffnen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Dort können die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Nur eine, denn am Sonntag wird allein der Bürgermeister neu gewählt, der Stadtrat wird erst 2026 neu zusammengesetzt. Und dabei haben die Wählerinnen und Wähler auch nicht besonders viel Auswahl auf dem Wahlzettel: Paulus Metz ( CSU), der seit zwölf Jahren bereits Bürgermeister der Stadt ist, und Susanne Rößner aus Augsburg, die für die Freien Wähler antritt. Weder Grüne noch SPD, aber auch keine andere Wählergruppierung hatte einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufgestellt.

