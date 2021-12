Stadtbergen

Stadtbergen will Biogas - aber niemand kann liefern

In der Bürgerversammlung wurde beantragt, dass Stadtbergen seine Versorgung von Erd- auf Biogas umstellt. Ein Anbieter hat sich auf die entsprechende Ausschreibung der Stadt allerdings nicht gemeldet.

Von Matthias Schalla

Das Pariser Klimaziel beschäftigt auch die Bürgerinnen und Bürger in Stadtbergen. So wurde jüngst bei einer öffentlichen Versammlung gefordert, die bisherigen Lieferverträge für Erdgas zu kündigen und stattdessen einen Lieferanten mit der Versorgung von 100 Prozent Biogas für die kommunalen Einrichtungen zu beauftragen. Doch so einfach, wie es sich der Antragssteller wünscht, ist die Umstellung nicht. Aus unterschiedlichen Gründen wird Stadtbergen daher zumindest noch im kommenden Jahr nicht auf eine fossilfreie Wärmeversorgung zurückgreifen können.

