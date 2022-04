Stadtbergen will ein ukrainisches Netzwerk aufbauen

Plus In Stadtbergen organisieren Stadt und Flüchtlingshilfe einen Kennenlern- und Informationsabend für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

"Dobryĭ vechir, Laskawo prosimo v Stadtbergen": Herzlich willkommen hieß Bürgermeister Paul Metz die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen, die in Stadtbergen angekommen sind. "Unsere Gedanken sind bei euch und euren Familien. Ihnen allen aus der Ukraine gilt unser Mitgefühl und unsere ausdrückliche Solidarität", betonte Metz. Rund 100 Gäste, darunter private Gastgeber, die Verantwortlichen der Flüchtlingshilfe Stadtbergen und der Stadtverwaltung fanden sich unter dem Einladungsmotto "Wir nehmen Nachbarn auf!" im Bürgersaal ein, um sich gegenseitig kennenzulernen und aktuelle Informationen auszutauschen.