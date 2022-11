Stadtbergen will kurzfristig einen klimaneutralen Fuhrpark

Plus Ein Bürgerantrag fordert einen Maßnahmenplan zur CO2-Minderung des Fuhrparks. Doch alle Verbrenner binnen zehn Jahren durch E-Mobile zu ersetzen, ist (noch) nicht möglich.

Stadtbergen soll den CO 2 -Ausstoß im städtischen Fuhrpark deutlich senken und das Nutzungsverhalten optimieren. Dafür müssten in den nächsten zehn Jahren alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch Elektromobile ersetzt werden. Diesen Antrag stellte im Sommer ein Stadtberger im Rahmen der Bürgerversammlung. Nun stand das Thema auf der Tagesordnung im Stadtrat und schnell wurde klar: Trotz allgemeiner Zustimmung lässt sich das Vorhaben aus verschiedenen Gründen (noch) nicht umsetzen.