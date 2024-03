Stadtbergen will seine Partnerschaften besser pflegen

In den vergangenen Jahren war es ruhig um den einst regen Austausch zwischen Stadtbergen und dessen Partnerstädten geworden. Jetzt sollen neue Möglichkeiten gefunden werden.

Olbernhau in Sachsen, Bagnolo Mella in Italien und Brie-Comte-Robert: Viele Jahre lang hat die Stadt Stadtbergen den Austausch mit ihren europäischen Partnerstädten sehr gepflegt. Und dass es in den vergangenen Jahren um die Partnerschaften etwas ruhiger geworden war, hatte eigentlich keinem der Beteiligten gepasst. Auf der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt hat Zweiter Bürgermeister Michael Smischek deshalb berichtet, wie es weitergehen soll. Dazu waren Vertreter aus Italien und Olbernhau zu Gast.

Ein Ergebnis: Vor allem die internationale Jugendarbeit soll verstärkt werden. Doch nicht nur in Stadtbergen ist das Geld vorwiegend für freiwillige Leistungen knapp. Auch in Bagnolo Mella sollen erst die lokalen Neuwahlen im Juni 2024 abgewartet werden, ob dann überhaupt noch politisches Interesse an der Partnerschaft nach Deutschland besteht und Geld dafür bereitgestellt wird. Hintergrund ist dabei der Rechtsruck und die Besinnung aufs Nationale in der aktuellen italienischen Politik und Gesellschaft.

Einladung zum Weltkulturerbe-Fest in Olbernhau

Ausgelotet werden soll zudem, ob Fördergelder der EU für einen Austausch der Partnerstädte zur Verfügung stehen. Das könnte auch eine Möglichkeit für einen Jugendaustausch unter einem bestimmten Motto sein wie Sport, Musik, Koch- oder Sprachkurse. Bei umliegenden Schulen soll nun nachgefragt werden, ob Interesse an einem interkulturellen Austausch besteht.

Eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen der Partnerstädte auf jeden Fall zum Stadtfest in Stadtbergen vom 8. bis 12. Mai. Stadtbergen wiederum ist beim Weltkulturerbe-Fest in Olbernhau vom 31. Mai bis 3. Juni gern gesehener Gast, berichtete Schmischek abschließend.