Jedes Jahr eine Million fürs Hallenbad: Stadtbergens Schulden steigen weiter

Plus Die Pro-Kopf-Verschuldung in Stadtbergen steigt von 252 auf 965 Euro. Bei der Verabschiedung des Haushalts geht es daher immer wieder auch um das Hallenbad.

Es ist vollbracht. Nach stundenlangen Diskussionen und Sitzungen im Vorfeld hat Stadtbergen seinen Haushalt nun unter Dach und Fach. Acht Stadträte stimmten am Donnerstag bei der entscheidenden Sitzung im Bürgersaal allerdings gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Denn: Der Schuldenstand katapultiert sich von 3,8 Millionen auf nunmehr knapp 14,7 Millionen Euro, was einen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von 252 auf 965 Euro bedeutet. Die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien sparten daher nicht mit kritischen Worten und fanden teilweise blumige Beschreibungen für die angespannte Finanzsituation.