Stadtbergen

vor 18 Min.

Stadtberger Feuerwehr rettet süßes Graugansküken vor dem Tod

Plus Am Weiher beim Ziegelstadel in Stadtbergen spielte sich ein kleines tierisches Drama ab. Ein Graugansküken hatte sich in einer Angelschnur verheddert. Es kam Hilfe.

Von Ingrid Strohmayr

Ein beliebtes Ziel der Spaziergänger ist der idyllische Weiher am Ziegelstadel in Stadtbergen, der mit seiner Vielfalt an Flora und Fauna zum Verweilen einlädt. Doch am Montagabend hörte dort mitten in der Stille eine Spaziergängerin ein lautes, jämmerliches Fiepsen, das aus dem Schilf kam. Ein kleines Graugansküken war in schwere Not geraten. Doch das Tier hatte am Ende Riesenglück.

