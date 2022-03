Stadtrat in Stadtbergen winkt Kinderhospiz durch

Plus Der Bunte Kreis will das bestehende Therapiezentrum um einen l-förmigen Winkelbau erweitern. Es wäre die erste Einrichtung dieser Art im Großraum Augsburg.

Bereits bei der Sitzung des Bauausschusses in Stadtbergen wurde dieses Projekt des Bunten Kreises mit viel Beifall bedacht und einstimmig befürwortet. Vorgestellt wurde ein Konzept zur Erweiterung des bestehenden Therapiegeländes beim Ziegelstadel um ein teilstationäres Kinderhospiz. Nun hat die dafür erforderliche Änderung des Bebauungsplanes die nächste Hürde genommen.