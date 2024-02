Städtepartnerschaft liegt viel an der Jugend

Vertreter aus Bagnolo Mella in Italien wollen die Städtepartnerschaft mit Stadtbergen wieder mehr verstärken. Dabei ist ihnen eines besonders wichtig.

Im Mittelpunkt der Stadtberger Städtepartnerschaften mit Brie-Comte-Robert in Frankreich (seit 1987), Olbernhau in Sachsen (1990) und Bagnolo Mella (2004) in Norditalien in der Lombardei stehen das gegenseitige Kennenlernen, um möglichst einen breit gefächerten Austausch zu ermöglichen, den Abbau von wechselseitigen Vorurteilen und das Verständnis für andere Kulturen zu wecken. Viele private Freundschaften sind im Laufe der Jahre entstanden, die bei gegenseitigen Besuchen vertieft wurden. Einen großen Beitrag zu dieser Völkerverständigung und die internationale Kontaktpflege leistet der Partnerschaftsverein (PaVe) Stadtbergen, der sich als Botschafter der Stadt Stadtbergen versteht, diese Grundgedanken der bestehenden Städtepartnerschaften mit Leben zu erfüllen.

Das Augenmerk gilt der Jugend

Um die Beziehungen mit den Partnerstädten Stadtbergen, Brie-Comte-Robert und Olbernhau wieder verstärkt zu beleben, gründete sich im Bagnolo Mella auf Initiative des Bürgermeisters Pietro Sturla, er wurde 2021 zum Stadtoberhaupt gewählt, das neue „Comitato del Gemellagio“ unter Vorsitz der Präsidentin Paola Olivari.

Am Wochenende besuchte sie mit ihren Vorständen Stella Procaccio und Giovanni Carilli die Stadt Stadtbergen, um bei einer gemeinsamen Sitzung mit den Vorsitzenden des PaVe Stadtbergen Josef M. Ortolf und Silvia Hofmann Maggiore und Olbernhaus PaVe-Chef Friedbert Philipp die Möglichkeiten des Austausches zwischen den Kommunen zu diskutieren. Das Augenmerk galt und gilt dabei der Jugend, den Erwachsenen von morgen, die das Gesicht der „Heimat Europa“ in den nächsten Jahrzehnten entscheidend mitgestalten. Bei den Jugendbegegnungen im Juni in Stadtbergen und während der Herbstferien in Bagnolo Mella soll das Verständnis der Jugendlichen für die Nachbarn geweckt und vertieft werden.

Wie PaVe-Vorstand Josef M. Ortolf berichtet, besuchen zum Stadtfest, das vom 8. bis 12. Mai stattfindet, auch die Freunde aus Bagnolo Mella Stadtbergen, Fahrten ins erzgebirgische Olbernhau anlässlich der Feier zum 5. Jahrestag der Aufnahme der Region ins Weltkulturerbe wie eine Adventsfahrt sind in Planung. Dabei sollen, so Ortolf, auch die Förderprogramme der EU zur Finanzierung geprüft werden. Abgerundet wurde der Besuch mit Abendessen mit Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, einer Stadtführung durch die Fuggermetropole und einer Besichtigung der Synagoge in Augsburg.