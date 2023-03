Stalin und Roosevelt: Vortrag über Gefäßerkrankungen bei Prominenten

Beim Arztvortrag in Stadtbergen wird es diesmal unterhaltsam: Gefäßchirurg Prof. Hyhlik-Dürr referiert über "prominente Krankheitsgeschichten".

Wir alle blicken gern auf zu Prominenten und wollen ein wenig an ihrem Glanz teilhaben. Doch auch sie sind nur Menschen, die auch mal krank werden. Um "prominente Krankheitsgeschichten" geht es beim nächsten Arztvortrag in Stadtbergen. Dann spricht der Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am Uniklinikum, Prof. Dr. Alexander Hyhlik-Dürr, über Fälle der arteriellen Verschlusskrankheit, Aortenaneurysmen oder den Verschluss von Halsschlagadern. Solche Störungen im Blutkreislauf sind die Krankheiten, die in Deutschland am häufigsten zum Tod führen.

Gut informiert ist man häufig über Krankheiten von Politikern, weil wir erwarten, dass sie ihre Aufgaben bei einwandfreier Gesundheit erfüllen. Zwei Vertreter der Siegermächte im Zweiten Weltkrieg, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der Sowjetführer Josef Stalin, gehören jedoch zu den Prominenten mit Gefäßproblemen. Hyhlik-Dürr wird auf ihre Krankheitsgeschichten eingehen. Am Ende des Krieges klagte Roosevelt über schreckliche Kopfschmerzen. Sie rührten von einer Hirnblutung her, an der er wenig später starb. Stalin starb erst knapp acht Jahre nach dem Krieg, aber unter beklagenswerten Umständen: In seinem Arbeitszimmer erlitt er einen Schlaganfall, doch lange Zeit kam niemand ihm zu Hilfe aus Angst, für seinen Tod verantwortlich gemacht zu werden.

Marlene Dietrich litt unter der Schaufensterkrankheit

Bekannt ist, dass Albert Einstein unter einem Bauchaneurysma litt. Sein Fall spiegelt auch Medizingeschichte wider. Denn er wurde zunächst operiert, wobei die Gefäßaussackung mit Zellophan umwickelt wurde. Stents waren noch unbekannt, aber damit konnte er noch etwa sieben Jahre weiterleben. Dann hatte er jedoch einen Rückfall. Weniger dramatisch war der Fall des Filmstars Marlene Dietrich. Die starke Raucherin litt unter Gefäßverschlüssen in den Beinen, der bekannten Schaufensterkrankheit, und musste sie operieren lassen. Ihre Todesumstände sind allerdings nicht ganz klar.

Der Vortrag "Gefäßerkrankungen bei Prominenten" findet am Montag, 6. März, um 19.30 im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: fünf Euro.