Stadtbergen

06:15 Uhr

Start-up-Gründer: "Eine gute Idee allein reicht nicht zum Erfolg"

Plus Die Gründer eines Start-Ups in Stadtbergen möchten mit einer Software die chaotische Zettelwirtschaft abschaffen. Das Risiko der Firmengründung gehen sie gerne ein.

Von Bianca Dimarsico

Ein Unternehmen zu gründen, ist nichts für schwache Nerven. Viel Verantwortung, wenig Geld und große Unsicherheit. Statistisch gesehen scheitern 80 bis 90 Prozent aller Start-ups innerhalb von drei Jahren, so Schätzungen der IHK. Drei Männer wagen den Schritt in Stadtbergen trotzdem – bisher mit Erfolg. Ihr Unternehmen wird vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert und findet sogar in Asien Kundschaft. Die Gründer erzählen, warum es das Risiko wert ist, wie sie mit der Unsicherheit umgehen und was ein Tatortreiniger mit ihrer Arbeit zu tun hat.

Es begann mit einem Problem am eigenen Leib. Timm Feix, der Initiator des Start-ups, arbeitete bei einem Handwerksbetrieb und erkannte eine Marktlücke. Die Dokumentation, die auf Baustellen etwa in Form von Abnahmeprotokollen oder Arbeitsberichten nötig ist, fiel entweder unter den Tisch oder sorgte für jede Menge Papierkram. Die Lösung soll "Offpaper", zu Deutsch "weg vom Papier" bieten: Eine digitale Schnittstelle, in der Formulare individuell entworfen und unkompliziert weiterverschickt werden können. Die benötigten Formulare können mithilfe eines Baukastens je nach Bedarf angepasst werden. Egal, ob der Nutzer etwas per Foto oder Text dokumentieren möchte, eine Checkliste abarbeiten muss oder seinen Standort mitteilen und speichern möchte: Das und vieles mehr soll mit dem Produkt der Gründer möglich sein.

