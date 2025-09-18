Stadtbergen sucht den Kunstpreisträger 2025

Die Stadt Stadtbergen vergibt in Kürze zum fünften Mal den Skulpturen-Kunstpreis. Bis Ende April hatten Kunstschaffende aus allen Teilen Bayerns Gelegenheit, ihre Werke für den Skulpturen-Kunstpreis einzureichen. Aus allen Bewerbungen wurden sieben Teilnehmer ausgewählt, die nun ihre Werke in Stadtbergen präsentieren.

Die feierliche Ausstellungseröffnung samt Preisverleihung des Stadtberger Skulpturen-Kunstpreises findet am Samstag, 27. September, ab 17 Uhr statt. Die Skulpturen werden im Bereich der Sporthalle Stadtbergen, Am Sportpark 2, sowie entlang des August-Abenstein-Wegs mindestens sechs Wochen lang präsentiert. Kunstschaffende, die am folgenden Skulpturenpark teilnehmen, können ihre Werke auch bis zu zwölf Monate im öffentlichen Raum zeigen.

Der erste Preis ist mit 5000 Euro dotiert

Auch in diesem Jahr gibt es Preisgelder zu gewinnen: Der erste Preis ist mit 5.000 Euro dotiert, der zweite mit 2.000 Euro. Zudem wird ein Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro vergeben, über den die Besucherinnen und Besucher nach Abschluss der Ausstellung im November abstimmen. Die Entscheidung über die Hauptpreise trifft eine Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt, der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, die die Aktion finanziell unterstützt, sowie drei Kunstexpertinnen und -experten. Dieses Mal sind die Kulturbeauftragte des Landkreises, Carina Kaminski, und der Leiter des Zentrums für Gegenwartskunst H2 im Augsburger Glaspalast, Jan T. Wilms, dabei.

Stadtbergens Erster Bürgermeister Paulus Metz freut sich auf die fünfte Auflage des Skulpturen-Kunstpreises: „Mit dem Preis möchte die Stadt Stadtbergen nicht nur herausragende künstlerische Arbeiten würdigen, sondern auch die Begegnung zwischen Kunst und Öffentlichkeit fördern. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, die einzigartigen Kunstwerke zu entdecken und bei der Abstimmung zum Publikumspreis teilzunehmen.“

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 27. September, um 17 Uhr mit Live-Musik und Buffet im Bereich der Sporthalle Stadtbergen sowie entlang des August-Abenstein-Wegs. Bei schlechtem Wetter wird in das Foyer der Sporthalle ausgewichen. (AZ)