Stefan Leonhardsberger kommt mit seinem ersten Soloprogramm

In Stadtbergen war Stefan Leonhardsberger schon öfter. Nun präsentiert er Comedy, die Kleinkunst auch für ein junges Publikum attraktiv machen soll.

In Stadtbergen gehört er zum jährlichen Programm im Bürgersaal: Der Musiker Stefan Leonhardsberger. Nun kommt er mit seinem ersten Comedy-Soloprogramm zurück. Dabei erzählt er von den Hürden auf dem Weg zur ewigen Liebe. Mit dem Verlobungsring in der Tasche versucht er, seiner langjährigen Freundin, die er jetzt endlich gefragt hat, ob sie ihn heiraten will, alles recht zu machen. Dabei wird er Opfer eines enthemmten Mädelsabends und scheitert als femininer Kammerjäger im eigenen Schlafzimmer. Aufgeben ist dennoch keine Option – dazu hat sie bereits viel zu viel gegen ihn in der Hand … drei gemeinsame Kinder.

Schauspieler, Sänger, Kabarettist? Stefan Leonhardsberger ist alles, in die üblichen Genres passt er kaum hinein. Ob er Songs von Yung Hurn covert, sich in ein existenziell gebeuteltes Polizeipferd verwandelt oder als geborener Oberösterreicher eine Mühlviertler Schottergrubenapokalypse in zehn Rollen spielt, eines ist sofort klar: Dieser Mann liebt die Verwandlung. „Ich will die Kleinkunst wieder für ein junges Publikum öffnen“, fasst Leonhardsberger seine persönliche Mission zusammen.

Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen

Mit seinem Programm kommt er nach Stadtbergen am 14. Oktober, Beginn ist um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Infos und Karten im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438135, an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)

