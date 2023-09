Stadtbergen/Steppach

Neues Büro- und Ärztehaus: Stadtbergen und Neusäß haben kaum Einwände

Plus An der Ortsgrenze Stadtbergen/Steppach ist ein großer Bürokomplex geplant. Nachdem beide betroffenen Kommunen mit der Planung zufrieden sind, geht es weiter voran.

Wo früher ein Autohaus war und nun ein Abschleppdienst ist, soll an der Grenze von Stadtbergen am Ortseingang von Steppach ein großer Bau entstehen mit Büros und Praxen. Der Stadtberger Stadtrat brachte das Vorhaben mit seinem Beschluss in seiner jüngsten Sitzung ein Stück weiter voran.

Wie die Bauverwaltung und Bürgermeister Paul Metz in der Sitzung erläuterten, habe es inzwischen Abstimmungsgespräche mit dem Investor, den Architekten und auch der Stadt Neusäß gegeben, da der Bau prominent direkt am Orteingang von Steppach stehen wird. "Auch von Seiten der Stadt Neusäß gibt es keine Einwände gegen das Vorhaben", so Metz. Nachgebessert wurde lediglich die Abstufung des vierstöckigen Baus zur Steppacher Wohnbebauung an der Stadtberger Straße hin, damit der Übergang nicht so wuchtig ist. So wird das Gebäude zum Ort hin drei- bis zuletzt zweistöckig abgestuft. An der höchsten Stelle wird der Bau etwa 17 Meter hoch sein. Das oberste Stockwerk ist etwas zurückversetzt. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich von der Ulmer Landstraße her.

