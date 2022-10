Swingtime in Stadtbergen: Martin Schmid zeigt seine ungewohnte Seite

Plus Als Frontmann der Presley-Family ist Martin Schmid sehr bekannt. Nun zeigt er sich in Stadtbergen von einer ungewohnten Seite.

Martin Schmid ist mit bekannten Musikern unterwegs und nicht zuletzt der Frontmann der über die Region Augsburg hinaus beliebten Presley-Family. Mit einer mitreißenden Show aus Evergreens und Raritäten aus dem swingenden Liederbuch der deutschen Unterhaltungsmusik begeisterte er, begleitet von einem fabelhaften Swing-Ensemble im Bürgersaal Stadtbergen. Er zeigte dabei eine weitere Facette seines Könnens.